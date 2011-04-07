Евросоюз считает, что оправданий для квот на зерно после 31 марта нет

Европейский Союз считает неоправданным продление Украиной режима квотирования экспорта зерновых.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон КЛЭНСИ.

Он отметил, что Евросоюз очень внимательно следит за введением экспортных квот на зерновые, обратившись впервые с соответствующим вопросом к украинской стороне в октябре 2010 года.

«Украина предоставила ответ, подтверждающий внутренние причины для принятых мер, а также – временный их характер», - сказал представитель Еврокомиссии.

В результате анализа полученного ответа ЕС попросил консультаций с Украиной в рамках статьи 12 Соглашения Всемирной торговой организации о сельском хозяйстве. Такие консультации состоялись в феврале и марте этого года в Женеве.

«На базе ответов, предоставленных украинской стороной, ЕС пришел к выводу, что меры не были оправданы и применялись дискриминационном путем», - подчеркнул Дж.КЛЭНСИ.

«Соответственно, мы считаем, что нет оправдания и для продления режима квотирования после 31 марта», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Кабинет министров Украины принял решение продолжить действие квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы - в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы - 2 млн. тонн; ячменя - 0,2 млн. тонн; ржи - 1 тыс. тонн; гречихи - 1 тыс. тонн.