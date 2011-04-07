Во Львове открыли музей Квитки Цисык

Во Львове в рамках первого Международного фестиваля украинского романса Квитки Цисык, открылся музей ее имени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, открыли музей американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык (1953-1998) в помещении львовской школы №54, названной в ее честь.

Как отмечается в сообщении, в музее представлены диски, сапожки, перчатки, ноты Квитки Цисык и другие персональные вещи. Музей уже включен в список туристических мест Львова.

«Это очень важно, что во Львове появился такой музей. Здесь хранятся бесценные экспонаты, которые нам предоставила семья певицы. Надеюсь, это место будет таким же популярным, как и другие туристические центры города», - рассказал основатель общественной организации «Незабываемая Квитка», соорганизатор международного конкурса Роман ГРИЦЕВИЧ.

Идея учреждения первого украинско-американского проекта «Незабываемая Квитка» принадлежит продюсеру украинского происхождения Алексу ГУТМАХЕРУ. Проект посвящен выдающейся певице Квитке Цисык – одной из самых известных исполнителей украинских песен, которая благодаря непревзойденной манере пения и уникальному тембру голоса стала символом украинской песни в мире.

Именем Квитки Цисык названа улица во Львове, а также установлена мемориальная доска.

1–3 апреля во Львовской филармонии проходил Международный конкурс украинского романса им. Квитки Цисык, в котором победила львовянка Оксана Муха.

В целом, о своем желании участвовать в конкурсе заявили 30 исполнителей из Украины, в результате отборочного тура для участия во втором этапе конкурса были отобраны 13 конкурсантов. Это исполнители из Украины, Польши, России, Молдовы, Эстонии, Латвии, Румынии, Венгрии, США. В состав жюри вошли Нина МАТВИЕНКО (председатель жюри), Алекс ГУТМАХЕР, Александр ГОРНОСТАЙ, Василий ЛАЗАРОВИЧ, Кирилл СТЕЦЕНКО, Любовь ЗУБКО.