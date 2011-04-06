Работники Кремнийполимера провели митинг возле Запорожской ОГА

Сегодня сотрудники государственного предприятия «Кремнийполимер» провели митинг перед зданием Запорожской областной государственной администрации, требуя решить вопрос с задолженностью по зарплате, размер которой достиг 8,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников митинга, долги по заработной плате на предприятии выплачиваются крайне медленными темпами – порядка 200 тыс. грн. в месяц.

При этом «получают деньги далеко не все, кому положено».

С участниками акции протеста встретился начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ЗОГА Евгений СЕМИЧАЕВСКИЙ, который вынужден был констатировать, что реальных рычагов влияния на ситуацию на предприятии у областной власти нет.

«Реально влиять на ситуацию может только владелец - Фонд госимущества Украины», - сказал Е.СЕМИЧАЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. ГП «Кремнийполимер» (г. Запорожье) является монополистом по производству силиконов в Украине, производит также этилсиликаты, хлорсодержащие продукты и кремнийорганические полимеры и мономеры, которые используются в строительстве, фармацевтике, текстильной и легкой промышленности.

На протяжении последних пяти лет на разных уровнях активно ведутся разговоры о возможной приватизации предприятия, а также о том, что ряду ФПГ выгодно в преддверии данного процесса снизить стоимость активов завода.