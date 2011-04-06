Замминистра культуры назвала писателя Олеся Гончара поэтом

Замминистра культуры Виктория ЛЕСНИЧАЯ назвала писателя Олеся Гончара поэтом.

Как сообщает «Газета по-українськи»,это произошло вчера во время вручения премии имени Гончара в столичном Доме писателей.

"Сегодня мы вручаем премию имени величайшего украинского поэта Олеся Гончара. Ее учредили в 1997 году. Стать ее лауреатом - это больше, чем почетно. Своей жизнью и творчеством Олесь Терентьевич сумел ярко заявить о себе. Помню его влюбленным в жизнь, честным и преданным своей Родине", - сказала она.

"Я отношу себя к патриотам Украины и хочу сказать, что наш язык заслуживает того, чтобы быть единственным государственным языком", - добавила В.ЛЕСНИЧАЯ.

Как пишет газета, на вручении премии присутствовала вдова Олеся Гончара — Валентина Даниловна. После ляпа В.ЛЕСНИЧЕЙ она опустила глаза, переглянулась с председателем союза писателей Владимиром ЯВОРИВСКИМ. Люди в зале начали шептаться. Вступился за замминистра поэт Иван ДРАЧ. "Заступница министра назвала Олеся Гончара поэтом. Это - большая и святая правда. Виктория ЛЕСНИЧАЯ раскрыла еще одну грань его таланта", - заметил он.

Премию им. Гончара учредил немецкий меценат Дитер КАРЕНБЕРГ вместе с женой писательницей Татьяной КУШТЕВСКОЙ в 1996 году. На конкурс принимают произведения украиноязычных авторов, в возрасте до 30 годов. Победителей выбирают в 5 номинациях: проза, цикл рассказов, поэзия и литературоведческий труд, посвященный творчеству Олеся Гончара.

Награду получил полтавчанин Николай СЕПАНЕНКО за 3-томне исследования об Олесе Гончаре, Ирина ЯКУБИВСКАЯ за рукопись романа "Крик мертвого", Александра ПАСЬКО за роман "Портал", Екатерина МИЩУК за исследование о роли песни в творчестве Гончара и Виктория ТИЩЕНКО за сборник "Якби зорі вміли співати".

Лауреаты получили от 100 до 400 евро.