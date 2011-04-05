Еврокомиссия наказала 17 производителей арматуры за сговор

Европейская комиссия оштрафовала 17 производителей напрягаемой арматуры на общую сумму в 269 870 750 евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно с сообщением, Комиссия пришла к выводу, что компании нарушили европейский запрет на картельный сговор и на ограничение бизнес-практики.

Речь идет, в частности, о производителях арматуры, используемой для строительства фундаментов, балконов и мостов.

«Поразительно, как такое значительное количество компаний злоупотребляли практически на всем строительном рынке Европы в течение такого длительного времени и с таким жизненно-важным товаром. Как будто они действовали в плановой экономике», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Хоакин АЛМУНЬЯ (Joaquín Almunia).

Согласно выводам комиссии, все 17 компаний договаривались об установлении цены и разделе рынка в течение 18 лет – с 1984 по 2002 годы – во всех странах-членах ЕС, кроме Великобритании, Ирландии и Греции.

Картельная деятельность прекратилась в 2002 году, когда компания DWK/Saarstahl в рамках введенной в 2002 году Европейского программы смягчения вины сообщила о существовании сговора на рынке.

Комиссия установила, что в течение 18 лет металлургические компании фиксировали индивидуальные квоты и цены, распределяли клиентов и обменивались чувствительной коммерческой информацией.

Первое собрание представителей компаний было проведено в Цюрихе, после чего такие собрания получили название «Цюрихский клуб». Позднее он был переименован в «Европейский клуб». Существовали также два региональных отделения: в Италии (Итальянский клуб) и в Испани/Португалии (Испанский клуб). Разные отделения были связаны между собой. При этом, представители компаний встречались в гостиницах по всей Европе во время официальных торговых событий. В целом, Комиссия насчитала как минимум 550 таких встреч.

Устанавливая штрафы, Комиссия принимала во внимание объемы продаж компаний, а также серьезность нарушения, географическое распространение картеля и его длительное существование.

При этом, Еврокомиссия увеличила штраф на 60% для ArcelorMittal Fontaine и ArcelorMittal Wire France, поскольку эти компании уже дважды были оштрафованы ранее за картельный сговор.

DWK/Saarstahl получила полный иммунитет, в связи с тем, что именно она раскрыла деятельность картеля.