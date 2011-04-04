Чиновники поставили себе окна за «школьные» деньги

В Черкасской области чиновники отдела образования Каменской райгосадминистрации на средства, предусмотренные для содержания школ района, установили в помещениях своего отдела металлопластиковые окна.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Черкасской области.

По их данным, на приобретение 16 металлопластиковых окон были использованы свыше 30 тыс. грн., которые бюджетом предусматривались для содержания школ района.

В общей сложности ревизоры КРУ выявили в отделе образования Каменской райгосадминистрации финансовых нарушений почти на 1 млн. грн. Так, в результате неучета имеющихся остатков продуктов питания и угля на конец года, отделом образования были безосновательно запланированы и направлены средства общего фонда местного бюджета на приобретение указанных материальных ценностей в течение 2009-2010 гг. Это повлекло лишнее выделение средств на сумму свыше 500 тыс. грн.

В нарушение действующего законодательства, в 2009-2010 годах отделом образования Каменской РГА без применения тендерных процедур была произведена закупка на средства местных бюджетов продуктов питания и твердого топлива на сумму свыше 300 тыс. грн.

О результатах ревизии проинформированы правоохранительные органы, отметили в КРУ.

В телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН начальник отдела образования Каменской райгосадминистрации Александр ШАМРАЙ отказался от каких-либо комментариев по поводу финансовых нарушений, выявленных ревизорами КРУ.