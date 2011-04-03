Азаров хорошо понимает геологов, геодезистов и картографов

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравил геологов, геодезистов и картографов с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Обращаясь к геологам Н.АЗАРОВ отметил: “Вы создали мощную минерально-сырьевую базу и обеспечили Украину топографо-геодезической и картографической продукцией разного назначения, которое на сегодняшний день является надежным залогом безопасности государства и приумножения национального богатства”.

«В условиях структурных преобразований в экономике ваша деятельность направлена на повышение эффективности и качества работ, введение новейших технологий и мировых достижений», - говорится в поздравлении премьера.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, «правительство хорошо понимает проблемы каждого работника и отрасли в целом. Свидетельством этого является постоянная поддержка деятельности Государственной геологической службы и Государственной службы геодезии, картографии и кадастра».

Н.АЗАРОВ пожелал геологам, геодезистам и картографам творческих достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.