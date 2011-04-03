Желающих служить в армии больше, чем планировалось

На Сумщине желающих служить в армии намного больше, чем мест по призыву, отведенных для области.

Об этом журналистам сообщил начальник отдела учетно-призывной работы - заместитель военного комиссара Сумского областного военкомата Игорь БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, передает корреспондент УНИАН.

"Регион должен дать украинской армии 730 юношей: 573 - в Вооруженные силы и 157 – в другие военные формирования. Конкурс - один к двум, то есть из трех желающих двух мы отбираем. Народ хочет служить", - отметил заместитель военного комиссара.

При этом он подчеркнул, что есть и такие юноши, которые скрываются от призыва и не появляются по повесткам в военкоматы.

Первая отправка призывников в воинские подразделения ВСУ из Сумского облвоенкомата запланировано на 12 апреля.