Во Львовской области девушка похитила ребенка с целью мести

Во Львовской области 23-летняя девушка похитила из детсада 5-летнюю девочку, в отместку ее родственникам.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, к стражам порядка с заявлением об исчезновении внучки обратилась 50-летняя жительница одного из сел Дрогобычского района.

Как было установлено в ходе расследования, девушка представилась воспитателям детсада родственницей ребенка, забрала ее и отвезла к своему знакомому. Как выяснилось, девушка была сожительницей сына 50-летней бабушки ребенка, а когда парень ее бросил, пообещала отомстить.

По данному факту идет расследование.