Из-за неосторожности матери погиб ее двухмесячный ребенок

В городе Лозовая Харьковской области из-за неосторожности 32-летней женщины погиб ее двухмесячный ребенок.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Милиция выдвигает две версии происшествия: нетрезвая женщина во время кормления ребенка грудным молоком задушила девочку или ребенок задохнулся ночью, потому что родители, которые злоупотребляют алкоголем, положили ее между собой на кровать.

Работники прокуратуры проводят проверку, во время которой будет окончательно установлена причина смерти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).