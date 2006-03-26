Ехануров отдает предпочтение деньгам

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует, что до июня этого года Украина перейдет на денежную форму расчетов за туркменский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил общаясь с журналистами на избирательном участке №42 ТИО 218 в Киеве.

«Фактически мы переходим уже сегодня на нормальный экспорт продукции в Туркменистан. Еще немного и эти системы зачетов- перезачетов все мы их уже завершаем. Я считаю, что на протяжении где-то трех месяцев мы полностью перейдем на денежные расчеты», - сказал премьер.

Премьер сообщил, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ провели переговоры, на которых обсуждались вопросы поставок в Украину туркменского газа и визита президента Туркменистана в Украине.

Как сообщил премьер, планируется, что С.НИЯЗОВ посетит Украину в первом полугодии этого года. Окончательно дата визита будет согласовываться после возвращения Президента Туркменистана из Китая (7-8 апреля).

«Это будет в первом полугодии этого года. Будем уточнять дату», - сказал премьер. Премьер-министр отметил также, что на сегодня долг Украины Туркменистана за газ не превышает месячной уплаты по контрактам, назвав этот долг текущим. Он также сообщил, что на данный момент идет окончательное согласование квот товарных поставок в счет долга Украины. Он отметил, что до конца этого месяця НПО имени Фрунзе завершит строительство объектов подземной инфраструктуры города Ашхабад. Он отметил, что на сегодня Туркменистан задолжал украинским строителям 30 млн. долларов.