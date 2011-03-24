Имели ли право “Комментарии:” использовать Литвина для своей рекламы?

Вчера ряд СМИ, в том числе УНИАН, от имени медиа-холдинга “Эволюшен медиа” распространил информацию о том, что “в результате административного давления” была прекращена рекламная кампания еженедельника “Комментарии:”, который входит в холдинг.

Во время этой кампании “Комментариев” как мультимедийного бренда (газета, Интернет-портал и приложения к мобильным устройствам) была использована обложка газеты “Комментарии:” от 21 января этого года с портретом председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина. Административным давлением в холдинге считают действия пресс-секретаря В.Литвина Ольги Черной. Она отправила руководителям телеканалов и рекламных агентств письма, в которых отметила то, что (цитата из письма): «согласия на использование своего изображения в рекламном ролике газеты «Комментарии:» Владимир Литвин не давал., а, согласно статьи 308 Гражданского кодекса Украины, «фотография, другие художественные произведения, на которых изображено физическое лицо, могут быть публично показаны, воспроизведены, распространены лишь при согласии этого лица».

Кроме того, как утверждают в холдинге, во время устного общения с работниками газеты О.Черная сообщила, что В.Литвину эта фотография очень не понравилась из-за того, что «он на ней перекошен».

В комментарии журналисту УНИАН, который мы обнародовали вчера, О.Черная подтвердила, что “написала письмо, «в котором со ссылкой на нормы данных законов я обратилась к каналам и к операторам внешней рекламы». По ее словам, в этом письме она «всего лишь указала, что существуют такие положения юридические, и никакого разрешения на использование своего изображения в рекламе В.Литвин не давал».

«Абсолютно никаких требований снять или запретить эту рекламу в этих письмах не содержалось», - отметила пресс-секретарь председателя ВР.

О.Черная сказала: «Говорить о каком-то административном давлении не приходится - это лишь больное воображение сотрудников газеты «Комментарии:», которые просто хотят скрыть свои неправомерные действия».

Вчера вечером мы также получили письмо от О.Черной, в котором она заявляет, что обнародованная УНИАН и другими СМИ информация является “неправдивой” и “позорит честь и достоинство пресс-секретаря Председателя Верховной Рады Украины О.Ю.Черной”. Соответственно, О.Черная требует снять это сообщение с сайта, и извиниться перед ней и СМИ, которые могли использовать эту информацию со ссылкой на УНИАН.

Таким образом, является фактом, признанным и холдингом “Эволюшен медиа”, и пресс-секретарем В.Литвина, то, что СМИ и рекламные агентства получили письма за подписью О.Черной. Расходятся они лишь в том, было ли это письмо, а также “устное общение” “административным давлением”, или нет. Как сообщили УНИАН в холдинге, обстоятельно свои аргументы руководство и юристы “Эволюшен медиа” изложат на брифинге, который проведут в пятницу, 25 марта. Пока что, в телефонном комментарии главный редактор еженедельника “Комментарии” Вадим Денисенко сказал УНИАН, что, по крайней мере, стоит обратить внимание на тот факт, что “мы узнали о письме пресс-секретаря Владимира Литвина к телеканалам от самих телеканалов. К нам О.Черная не обращалась с таким письмом и, соответственно, не указала на те юридические нормы, которые, как она считает, мы нарушили. По нашему мнению, если бы пресс-секретарь спикера парламента обратилась к нам, это дело, по меньшей мере, не получило бы такой огласки. Потому этот факт не мог не насторожить нас, ведь именно после этого письма часть телеканалов отказала нам в размещении рекламы. Было ли это давление? По нашему мнению, если бы не было такого письма, телеканалы не меняли бы своей точки зрения на эту юридическую коллизию, которую, по нашему мнению, нельзя трактовать однозначно. Именно после упомянутого письма ее начали трактовать однозначно с той точки зрения, которую изложила пресс-секретарь В.Литвина”.