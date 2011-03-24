Украинские греко-католики получили нового главу церкви

По неофициальной информации, на четвертый день работы Избирательного Синода Украинской греко-католической церкви 24 марта сделан выбор. Однако, до официального подтверждения выбора Ватиканом, личность нового главы УГКЦ не разглашается.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

В настоящее время в УГКЦ ожидают ответ из Апостольской столицы.

В то же время, в Департаменте информации Украинской греко-католической церкви УНИАН сказали, что Синод еще продолжается, и до его завершения никто не может говорить о принятии решения. Однако в департаменте не опровергли и не подтвердили сообщение об избрании главы УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, недавно Блаженнейший Любомир ГУЗАР сложил свои полномочия предстоятеля УГКЦ. 78-летний кардинал возглавлял украинских греко-католиков с 2001 года. Несмотря на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Любомир ГУЗАР сам обратился в Ватикан с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья.

21 марта 2011 года в Брюховичах подо Львовом начался Синод епископов Украинской греко-католической церкви, где избирается новый глава Церкви.

В работе Синода, который возглавляет администратор УГКЦ владыка Игорь (ВОЗЬНЯК), принимают участие 40 епископов УГКЦ из Украины и из-за рубежа (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии).

Первое голосование состоялось во время первой сессии Синода. Обычно нужно получить две трети голосов, чтобы быть избранным. У избранного будет два дня, чтобы принять или отклонить выбор. Отклонение выбора приведет к утрате этих прав, однако лицо может быть переизбрано.

“Избранный епископ направит собственноручное письмо Римскому Архиерею для утверждения выборов. По получении утверждения он принимает исповедание веры и дает обет ревностно исполнять свое правление перед Синодом епископов, а после провозглашения его избрания будет проведена интронизация нового главы УГКЦ согласно предписаниям литургийных книг, после чего он получит полные права на свое правление”, - объясняют в Департаменте информации УГКЦ.

Интронизация нового главы УГКЦ состоится 27 марта в 10.00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. На церемонию приглашены около тысячи гостей. Это представители всех епархий и экзархатов УГКЦ, государственной и местной власти, местных и международных общественных организаций и разных конфессий и религиозных организаций.