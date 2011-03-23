Под Херсоном вторые сутки горят плавни

В днепровских плавнях возле Херсона продолжает гореть камыш.

Как передает корреспондент УНИАН, очаги небольшие по размерам, но многочисленные. Фактически камыш горит уже не вдоль Днепра – огонь движется вглубь территории.

Как сообщал УНИАН, 22 марта вечером в плавнях загорелся камыш. По информации пресс-службы Госуправления охраны окружающей природной среды в Херсонской области, по телефону в учреждение поступали многочисленные жалобы жителей города о поджоге камыша в микрорайоне Корабел (Комсомольский район Херсона). Благодаря погодным условиям, в частности, слабому ветру, пожар обошел жилые дома и промышленную зону.

Херсонское облуправление экологии подозревает местных браконьеров в поджоге камыша. «Подобные случаи учащаются каждую весну, особенно во время нереста. Как правило, в это время браконьеры поджигают камыш в местах нереста рыбы с целью получить легкую добычу. С этой же целью и охотники поджигают камыш, выгоняя животных на открытую местность», - говорится в сообщении.

Ущерб от пожара и конкретные причины его возникновения выясняют специалисты МЧС, «Херсонгосрыбоохраны» и Государственной экологической инспекции в Херсонской области.