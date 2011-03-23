За нелегального работника можно будет получить 5-10 лет

Польские власти намерены усилить ответственность работодателей за нелегальное трудоустройство иностранцев, предусмотрев в новом законе наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Об этом пишет польская DziennikGazetaPrawna, по данным которой, новый закон должен вступить в силу 20 июля текущего года.

Издание отмечает рост количества иностранцев, которые трудоустраиваются в Польше с нарушением действующего трудового законодательства.

По данным газеты, которая приводит результаты проверок государственной инспекции труда, в первом полугодии 2010 года выявлено более 230 иностранцев, нарушающих правила трудоустройства, что почти равнозначно показателям за весь 2009 года.

Новый закон, который Польша должна принять в рамках обязательств перед Евросоюзом, предусматривает ряд нововведений, усиливающих ответственность работодателя за нарушения.

В частности, каждый работодатель должен проверять у потенциального сотрудника, которого хочет взять на роботу и который не является гражданином ЕС, документы, подтверждающие легальность его пребывания в Польше.

В случае трудоустройства лица, нелегально находящегося в стране, работодателю, кроме штрафа до 3 тыс. долларов, грозит тюремное заключение на срок от 3 месяцев до 5 лет. Если работодатель повторно нарушит законодательство, ему уже будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, нарушитель три года не сможет получать финансовую помощь в рамках программ Европейского Союза, а также дотации или субвенции от польских органов власти.

В случае подтверждения нелегального трудоустройства судом, нарушитель также теряет право на участие в государственных тендерах в течении пяти лет.

Как сообщал УНИАН, по данным польского Министерства труда и социальной политики, граждане Украины являются абсолютными лидерами среди иностранцев, работающих в Польше.

В прошлом году украинцы получили более 13 тыс. официальных разрешений на работу в Польше и около 170 тыс. заявок на работу по упрощенной системе, разрешающей трудоустройство до 6 месяцев в году.

Справка УНИАН. По данным украинских дипломатов, 70% жалоб украинцев в консульства в Польше связаны с невыплатой зарплаты польскими работодателями, которые трудоустраивают украинцев по упрощенной системе, но не подписывают контрактов.

Предприниматели, таким образом, экономят на обязательных социальных отчислениях, а украинцы, не имея письменного документа о работе, лишены социальной защиты и вынуждены только надеяться на добросовестность работодателя.