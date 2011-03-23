Умерла Элизабет Тейлор

Знаменитая актриса Элизабет Тейлор умерла в среду, 23 марта, во сне. Об этом сообщает ТСН.

В прошлом месяце 79-летняя актриса была госпитализирована после того, как она почувствовала симптомы сердечной недостаточности, однако вскоре пошла на поправку.

Элизабет Тейлор - одна из самых успешных актрис Голливуда, обладательница двух Оскаров. Среди ее самых известных работ - роли в фильмах "Клеопатра", "Кошка на раскаленной крыше", "Кто боится Вирджинии Вульф"?.