В ближайшие выходные Украина переходит на летнее время
11:07, 22 марта 2011Общество
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В 3 часа ночи
В ближайшее воскресенье, 27 марта, в 3 часа по киевскому времени на территории Украины осуществится переход на "летнее " время: стрелки часов по всей стране будут переведены на один час вперед.
Практика ежегодного перехода на зимнее и летнее время применяется более чем в ста странах мира.
Напомним, что Президент РФ Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время.
Россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года.
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