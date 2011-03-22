Мэр Макеевки - родителям учеников: Я 3,5 км ходил в школу - и ничего, живой

Родители учеников Макеевской украиноязычной школы №3 заявили, что мэр города Александр МАЛЬЦЕВ вчера не захотел их выслушать, категорично объявив о намерении закрыть это учебное заведение в связи с оптимизацией в городской отрасли образования.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители школы №3, вчера они, не дождавшись ответа на свое коллективное письмо с протестом о закрытии их учебного заведения, отправленное мэру А.МАЛЬЦЕВУ еще 1 марта, пришли к нему на прием.

По словам родителей, сначала секретарь городского головы не хотела их пропустить к мэру, объяснив, что ответа на письмо нужно ждать месяц и только после этого записываться на прием. Но родители добились, чтобы их зарегистрировали на встречу с мэром.

«Мы пришли вчера к мэру Александру МАЛЬЦЕВУ, но нас не хотели принимать, объясняли, что, как получим ответ через месяц – тогда. Но мы стали говорить, что будем звонить журналистам, помощникам народных депутатов, и тогда нас согласись зарегистрировать к нему на прием», - рассказали родители. При этом они добавили, что, спустя определенное время ожидания, «все-таки попали к нему на прием, но мэр не поздоровался, а сразу сказал, что у нас есть 5 минут, из которых 4 минуты – говорил он, а родители слушали».

Родители школы №3 отметили, что пришли на прием к мэру вместе с родителями школы №77, также запланированной к закрытию.

А.МАЛЬЦЕВ во время 5-минутной встречи с родителями, по их словам, успел только сказать, что «по поводу школы №77 он еще подумает и если найдет спонсора, то, может быть, и не закроют, а по нашей школе №3 сказал однозначно, что она будет закрыта».

«Он не стал слушать родителей и не ответил на вопрос – почему школа будет закрыта. Мэр не захотел нас слушать, хотя родители готовили, записывали к нему вопросы, надеялись на беседу с ним, на диалог… А услышали только его доводы о том, что школа закроется в связи с оптимизацией, и транспорт для подвоза учеников выделится», - посетовали родители. Они сказали, что успели у уходящего со встречи А.МАЛЬЦЕВА спросить, каково будет детям, которые далеко живут, и как отразиться на них длительная дорога в школу, и процитировали ответ мэра: «Ничего, я маленьким был и 3,5 км добирался до школы. И ничего, живой».

Родители подчеркнули, что не остановятся и будут митинговать, проводить акции протеста у стен Макеевского горсовета, требуя аргументированного ответа от мэра и от депутатов городского совета по какой причине закрывается школа №3.

В свою очередь, комментируя ситуацию с закрытием школы, председатель Советской районной города Макеевки организации профсоюза работников образования Галина КАЛАШНИКОВА заявила корреспонденту УНИАН, что она против бездумного закрытия школ в городе и, в частности, против закрытия данной школы в их районе.

«Я против, потому, что практически все эти школы находятся в отдаленных поселках. Я сама в свое время ходила в школу №3 три с половиной километра, и я знаю, что это такое - месить грязь, собирать на себя ветер-дождь, - заявила профсоюзный лидер. - Так раньше можно было совершенно спокойно отпускать детей. А теперь, когда у нас, в нашем же районе, полтора года назад дедушка на одну минуту опоздал к школьному автобусу, и его внучку убили... Это боль, по-моему, каждой семьи, каждого родителя… Люди, которые решают проблемы оптимизации, все живут в центре, они не знают этих проблем».

Г.КАЛАШНИКОВА убеждена, что сегодня надо менять формульный подход при финансировании учебных заведений, а не закрывать школы. По ее данным, от закрытия намеченных в городе 8-ми школ бюджет Макеевки «сэкономит всего 3,5 млн. грн.».

«От этой оптимизации пострадают родители и дети… Власти оптимизируют школы за счет страдания детей и родителей, а полученная экономия будет каплей в море», - заключила глава районного профсоюза.

Как сообщал УНИАН, родители учеников Макеевской украиноязычной общеобразовательной школы №3 (I-II ступеней обучения) направили письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором попросили не допустить закрытия их школы, которая является сегодня единственным культурным центром на поселке. Кроме того, аналогичные письма были направлены мэру города Макеевки и депутатам разных уровней.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».