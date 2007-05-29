В Киеве сорвался лифт: женщина получила травму позвоночника

В Киеве в результате падения лифта в многоэтажке тяжело пострадала 50-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 26 мая около 22 часов в 9-этажном жилом доме №4 по Дарницкому бульвару, в Днепровском районе.

Первыми на место происшествия прибыли медики, которые и вызвали пожарно-спасательную службу. Спасатели, разблокировав двери лифта на первом этаже, увидели женщину, которая стояла не двигаясь. По словам врачей, 50-летняя женщина в результате сильного удара кабины лифта получила травму позвоночника и черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, причиной падения мог стать разрыв силовых тросов лифта.