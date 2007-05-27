Регионы собираются блокироваться с социалистами?

На этой неделе будут вестись переговоры о возможности блокировки Партии регионов и Социалистической партии. Об этом сообщил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на общей пресс-конференции с председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ в воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что официально до сих пор переговоры на этот счет не проводились, но вокруг этой темы “велись разговоры”. По его словам, “такие варианты возможны”.

В свою очередь председатель ВР, лидер СПУ А.МОРОЗ отметил, что “я сторонник самостоятельного участия в избирательной кампании”. В то же время он прибавил, что “в зависимости от принятого решения, от того, когда наступят реальные обстоятельства, требующие их принятия” будет принято “оптимальное решение”.

А.МОРОЗ отметил, что “мы учтем все обстоятельства, в том числе, социологию и настроения в обществе”. Он подчеркнул, что не вызывает сомнения то, что на выборах в ВР “политические силы, представленные в коалиции, получат существенную победу”.