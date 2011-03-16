"Ласточкино гнездо" передали Джарты

Верховная рада Крыма передала замок «Ласточкино гнездо» на южном берегу из коммунальной собственности территориальной громады Ялты в состав имущества, принадлежащего автономной республике.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня на сессии крымского парламента проголосовали 67 из 78 депутатов, присутствующих на заседании. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.

«Объект культурного наследия является визитной карточкой Автономной Республики Крым, шедевром архитектуры и входит в сокровищницу мировых культурных ценностей. Памятник крайне неэффективно используется арендаторами - ООО "Ялта-Верона", прилегающий к нему земельный участок захламлен торговыми сооружениями», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления крымского парламента.

Депутаты также разрешили Совету министров Крыма создать крымское республиканское учреждение «Дворец-замок "Ласточкино гнездо"». Крымское правительство хотело бы создать там культурный центр.

«"Ласточкино гнездо" должно функционировать не как ресторан или пункт общественного питания, это должен быть выставочный, культурный центр, который бы посещали туристы. Разрабатывается концепция, и в ближайшее время это все будет организовано», - сказал первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ на брифинге после заседания парламента автономии.

Как сообщал УНИАН, депутаты Ялтинского городского совета 23 февраля дали согласие на передачу «Ласточкиного гнезда» из коммунальной собственности общины Ялты в состав имущества Крыма.

В 2002 году здание замка было передано в аренду компании «Ялта-Верона». Ежемесячно общество с ограниченной ответственностью перечисляло 11 тыс. 700 грн. арендной платы.

«Ласточкино гнездо» получило свой нынешний вид благодаря барону Штейнгелю, который пожелал оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья. В 1912 году на Аврориной скале для него был построен замок в готическом стиле.