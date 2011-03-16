Хакер похитил конфиденциальную информацию веб-форума в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 19-летнего хакера, который похитил конфиденциальную информацию более 190 тыс. пользователей одного из популярных одесских веб-форумов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Одессы, используя анонимные прокси-серверы, разместил на форуме вредный программный код, с помощью которого скопировал базу данных и получил доступ к содержанию электронных ящиков и персональных анкет более 190 тыс. пользователей форума. Установлено, что полученную информацию частного и конфиденциального характера злоумышленник собирался реализовать с целью получения прибыли.

Следователями СБУ в Одесской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.