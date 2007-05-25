Четвертый раунд переговоров Украна-ЕС состоится в Киеве

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом о новом базовом соглашении состоится 2-4 июля в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Украине Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ после завершения третьего раунда переговоров.

“Следующий раунд будет в Киеве 2-4 июля. Сегодня мы видим, что есть о чем разговаривать конкретно, и этого конкретного очень много. По моему мнению, это очень позитивное явление”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23-24 мая в Брюсселе проходил третий раунд переговоров относительно нового базового соглашения между Украиной и ЕС, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которой завершается в начале 2008 года. Переговоры относительно нового соглашения начались 5 марта. Планируется, что главной составляющей нового соглашения должна стать зона свободной торговли, однако переговоры о ее создании начнутся лишь после вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).