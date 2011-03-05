Университеты Черновцов и Вильнюса подписали соглашение

Университет Вильнюса и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 3 марта подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки педагогических кадров высшей квалификации и в осуществлении совместных научных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, делегация Черновицкого национального университета во главе с ректором Степаном МЕЛЬНИЧУКОМ побывала в Литовской Республике.

По инициативе Посольства Украины в Литве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ЧНУ и Вильнюсским педагогическим университетом в сфере подготовки педагогических кадров высшей квалификации, в осуществлении совместных научных, учебных, методических и исследовательских проектов.

Делегация Черновицкого национального университета была принята в Министерстве иностранных дел Литвы, где состоялся разговор о налаживании сотрудничества между научными и образовательными центрами Украины и Литвы, по подготовке к совместному празднованию 390-летия Хотинской битвы.

В частности, стороны договорились об участии литовских историков и исследователей в международной научной конференции, которая состоится в сентябре 2011 года на базе Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича.