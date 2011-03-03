Люксембург заинтересован выйти на украинский рынок.

Об этом заявил председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Лоран МОЗАР во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе беседы стороны согласились относительно важности последующего углубления политического диалога на высоком уровне, а также обсудили практические пути развития украинско-люксембургского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Руководитель украинского МИД проинформировал собеседника о мерах, которые предпринимает правительство Украины с целью улучшения инвестиционного климата в нашем государстве.

Со своей стороны, спикер парламента Великого Герцогства отметил значительную заинтересованность люксембургских компаний в выходе на украинский рынок.

Стороны отдельно коснулись вопроса совершенствования договорно-правовой базы украинско-люксембургских отношений.