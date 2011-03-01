Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на март 2011 года на 2,4% по сравнению с установленными для января т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №288 от 24 февраля т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 марта возрастут на 2,35% – до 61,76 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса – на 2,39%, до 77,44 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, в первом квартале 2011 года розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций вырос на 11,7% на первом классе и на 12,8% – на втором классе.

При этом уровень прогнозной оптовой цены с начала года вырос на 11,8% по сравнению с установленными для декабря 2010 года – до 561,9 грн. за МВт/ч.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) скорректировала показатель прогнозной оптовой цены на март, повысив ее на 4% – до 561,9 грн. за МВт/ч против 545,7 грн. за МВт/ч, предусмотренных прежним постановлением регулятора.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №262 от 23 февраля т.г.

Указанным постановлением регулятор отменил свое прежнее постановление №259 от 22 февраля т.г.

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 6,6% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 561,9 грн. за МВт/ч для марта.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).