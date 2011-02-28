Присяжнюк думает, что за водной "Формулой-1" в Вышгород пойдут деньги

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК уверен, что один из этапов Чемпионата мира по водной "Формуле-1", который пройдет в конце июля этого года на Киевском водохранилище, увеличит шансы привлечения иностранных и отечественных инвестиций в регион.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Если только в месте проведения (в Вышгороде - УНИАН) будет около ста тысяч людей, это даст достаточно большие средства. Однако, что самое главное, - инвестиционные проекты, которые нами и нам будут предложены", - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, благодаря тому, что трансляция мероприятий будет проходить на более чем сто стран мира, об Украине и столичной области смогут еще больше узнать почти полмиллиона жителей планеты.

Вместе с тем губернатор заверил, что власть без привлечения бюджетных средств успеет до указанного времени провести всю необходимую подготовку к чемпионату. "Успеем. Успеем, это – однозначно! Здесь даже не должно быть каких-либо сомнений! Более того, я вам скажу, мы планируем сделать театрализованные действа наподобие тех, которые были на Олимпиаде в 1980 году в Москве", - заверил А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 25 января с.г. был подписан договор о проведении 30-31 июля 2011 года в городе Вышгороде Киевской области мирового чемпионата водно-моторной «Формулы 1».