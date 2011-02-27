Пенсионер порезал женщину и убил ее дочь

В Харьковской области милиция задержала пенсионера, который порезал женщину и убил ее мать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областного управления милиции.

71-летний мужчина, предварительно спланировав преступление, пришел домой к своей прежней 63-летней сожительнице и во время ссоры нанес ей и ее 46-летней дочке ножевые ранения. Обеих женщин с проникающими колото-резаными ранениями сердца и брюшной полости, резаными ранами верхних конечностей доставили в больницу. К сожалению, ранения 46-летней потерпевшей оказались смертельными, отметили в пресс-службе милиции.

С места события изъяты вещественные доказательства. Сейчас подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело.