Украинская медсестра Каддафи собирается вернуться домой

Украинка Галина КОЛОТНИЦКАЯ, работающая у ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ медсестрой, планирует вернуться домой.

Об этом газете «Сегодня» рассказала ее дочь, студентка Татьяна КОЛОТНИЦКАЯ, которая живет в Броварах под Киевом. «Мама вчера вышла на связь, - сказала она. - Рассказала, что сейчас в Триполи. Там стрельба, драки, в общем, все то, что показывают в новостях. Говорила спокойным голосом, просила, чтобы не волновались, и что скоро будет дома. Сказала, что, слава Богу, со здоровьем у нее все хорошо».

На вопрос о том, ждет ли Г.КОЛОТНИЦКАЯ зарплаты, как десятки других иностранных медиков, работающих в Ливии, или же не возвращается по какой-либо другой причине, ее дочь ответить затруднилась. Также Т.КОЛОТНИЦКАЯ не знает, находится ли ее мама сейчас рядом с М.КАДДАФИ.

Ранее собеседница издания рассказывала, что ее мать уехала в Ливию 9 лет назад. Сначала работала в госпитале, а потом пошла на службу к М.КАДДАФИ. «У него работают и другие украинки медсестрами. Мама одна из них (по некоторым данным, у М.КАДДАФИ 4 медсестры-украинки). Он почему-то не доверяет это дело ливийкам», - добавила Т.КОЛОТНИЦКАЯ.