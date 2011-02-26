Украинским военным за Кот-д’Ивуар заплатят вдвое больше

Кабинет министров Украины увеличил денежное вознаграждение украинским военнослужащим в Кот-д’Ивуаре.

Соответствующее постановление от 23 февраля № 150 обнародовано на Правительственном портале.

Установлено, что размер ежемесячного денежного вознаграждения в иностранной валюте военнослужащим Вооруженных сил Украины из состава миротворческого контингента, направленного для участия в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре, на период их фактического участия в этой операции увеличивается на 100 процентов.

Кроме того, с 1 января 2012 года правительство установило новые размеры ежемесячного денежного вознаграждения в иностранной валюте за исполнение служебных обязанностей за пределами Украины военнослужащим ВСУ из состава украинских миротворческих контингентов и миротворческого персонала (кроме миротворческого персонала Украины в Республике Ирак и в Исламской Республике Афганистан), которые содержатся за счет государственного бюджета, по основным должностям.

Министерству обороны поручено обеспечить финансирование выплаты денежного вознаграждения в пределах расходов на денежное обеспечение, предусмотренных Министерству обороны в государственном бюджете на 2011 год; предусматривать во время составления проекта госбюджета на 2012 и последующие годы средства для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в иностранной валюте за исполнение служебных обязанностей за пределами Украины военнослужащим ВСУ из состава миротворческих контингентов и миротворческого персонала в пределах расходов на оплату труда.