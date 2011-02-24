Тигипко: мировая конъюнктура благоприятствует нам

Украине необходимо ускорить создание независимой компании по управлению ГТС и начать ее акционирование с участием ЕС и России – Тигипко

Киев. 23 февраля. УНИАН. Украине необходимо ускорить процесс создания независимой компании по управлению газотранспортной системой (ГТС) и начать ее акционирование с участием ЕС и России.

Так вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины, глава партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО прокомментировал сообщение энергокомпании British Petroleum о том, что стоимость сооружения газопровода Nabucco из Центральной Азии в Европу возросла за последние годы с 7,9 до 14 млрд. евро, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Евросоюз планирует вложить огромные средства в строительство трубы, которая никогда себя не окупит – тем более с учетом усиливающейся дестабилизации Ближнего Востока. Россия планирует еще больше вложить в «Южный поток». Все это не имеет смысла по сравнению с инвестициями в развитие украинской ГТС», - отметил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что с момента устранения политических противоречий между Киевом и Москвой Европа забыла о том, что такое угроза «газовой войны».

«Этой зимой никто даже не обсуждал риски срыва поставок топлива европейским потребителям. Продвигать в этой ситуации альтернативные проекты значит преследовать политические, геополитические, какие угодно другие, но только не экономические цели», - заявил вице-премьер.

При этом, по его мнению, Украине не стоит затягивать с созданием акционерной компании по управлению ГТС, владельцами пакетов в которой стали бы «Газпром» и европейские энергетические концерны.

«Мировая конъюнктура благоприятствует нам и делает обходные трубопроводы нерентабельными, но без обеспечения прямого доступа России и ЕС к управлению ГТС эти проекты могут стать реальностью, способной подорвать стратегические позиции Украины», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 6 января Н.АЗАРОВ заявил, что не исключает возможности создания совместного предприятия между Украиной, ЕС и Россией, которое будет обеспечивать транспортировку гарантированных объемов российского газа в Европу, если это даст возможность пересмотреть формульний подход определения цены на газ для Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.