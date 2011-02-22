Кувейт хочет закупать продукты питания в Хмельницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА сообщил на заседании коллегии ОГА.

“Кувейт заинтересовался возможностями Хмельницкой области как экспортера продуктов питания. Ведь эта страна страдает от нехватки товаров и готова сегодня рассмотреть наши предложения”, - сказал он.

По словам губернатора, власть области уже разработала пять предложений, которые планирует подать в Министерство иностранных дел Украины.

“Речь идет о возобновлении работы плодоконсервных заводов на территории области”, - объяснил В.ЯДУХА.

В то же время он не уточнил объем и ассортимент продуктов, которые область планирует экспортировать в Кувейт.