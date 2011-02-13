Волынские археологи отреставрировали два горшка конца Х века, найденные возле городища в Шепле: "горшок-холодильник" и " горшок-микроволновка".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "Волынские древности".

Как отмечено в сообщении, обломки двух керамических сосудов вместе с другими находками волынские археологи нашли еще в прошлом году при раскопках древнерусского поселения возле городища в селе Шепель Луцкого района. Вместе с другими находками обломки обнаружили в одном жилище.

Выяснилось, что это были два горшка одного типа, но разного размера и назначения. Больший предназначался для хранения еды, вероятнее всего каши. Он имеет удлиненный корпус. Такой горшок не очень удобно засовывать в печь, зато удобно закопать наполовину в землю и там хранить еду. Почва ее охлаждала, благодаря чему она дольше сохранялась. Меньший горшок предназначался для разогрева еды. Размеры меньшего сосуда позволяют зачерпывать кашу из большего горшка. Следовательно, кашу разогревали в печи. В интересах этой версии свидетельствует то, что меньший горшок сильно обожжен, поскольку чаще был в печи.

"Оба горшка явно местного производства, поскольку изготовлены на ручном гончарном круге. Тип и орнамент горшков широко известные в домонгольское время. Посуда датируется концом Х - первой половиной ХІ века", - сообщил старший научный сотрудник ГП "Волынские древности" Виктор БАЮК.

После научной обработки горшки пополнят фонды Волынского краеведческого музея.