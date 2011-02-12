Двое уволенных работников "Черкассыгаз" перекрыли газ 7 домам

В Черкассах двое уволенных за пьянство на рабочем месте работников "Черкассыгаз" в знак мести руководству перекрыли подачу газа в 7 жилых домов.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным правоохранителей, для этого бывшие работники воспользовались внешними придомовыми вентилями подачи газа.

В настоящее время злоумышленники задержаны, против них возбуждено уголовное дело.