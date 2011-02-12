Двое уволенных работников "Черкассыгаз" перекрыли газ 7 домам
14:34, 12 февраля 2011Общество
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В Черкассах двое уволенных за пьянство на рабочем месте работников "Черкассыгаз" в знак мести руководству перекрыли подачу газа в 7 жилых домов.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
По данным правоохранителей, для этого бывшие работники воспользовались внешними придомовыми вентилями подачи газа.
В настоящее время злоумышленники задержаны, против них возбуждено уголовное дело.
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