Отец пропавших близнецов признался в их убийстве

Отец пропавших шестилетних девочек-близнецов из Швейцарии написал письмо, в котором сообщил, что перед тем, как покончить собой, он убил своих дочерей, сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

Письмо было написано 3 февраля, в день когда Маттиас Шепп покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд.

Расследование началось после того, как мать девочек заявила в полицию об исчезновении детей в конце января.

Сообщается, что отец забрал их у бывшей жены на выходные 28 января и не вернул. Маттиас Шепп тайно вывез Алессию и Ливию во Францию, затем в Италию, где бросился под поезд. О судьбе девочек ничего не было известно. Детей разыскивала полиция трех стран при помощи вертолетов и специально обученных собак.