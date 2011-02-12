На Европейском кинорынке открылся украинский стенд

На Европейском кинорынке в рамках 61-го Берлинского кинофестиваля уже в четвертый раз открылся украинский стенд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», кинорынок открылся 10 февраля.

Украинский стенд будет работать, благодаря Украинскому кинофогду, также эту инициативу поддержал Госкомитет по вопросам кинематографии, вклад которого, по предварительным подсчетам, будет составлять около 200 тыс. грн.

Украинский стенд будет работать до 20 февраля. В этом году европейским кинопрофессионалам и зрителям будут представлены две полнометражные ленты – «Аня, «Волга», рок-н-ролл» Константина КОНОВАЛОВА (показ 12 февраля в 12.15, в зале Мариот 2) и «Миллион до неба» Игоря КОПЫЛОВА (показ 14 февраля в 13.00, в зале Мариот 1).

Также вниманию зрителей предложен сборник разножанровых короткометражек «Украинская современная панорама», в который вошли 10 фильмов. Это ленты «Ее место пустое» Богданы СМИРНОВОЙ, «Препятствие» Максима БУЙНИЦКИ, «Спаси и сохрани» Руслана БАТИЦКОГО, «Автопортрет» Александра УСИКА, «Дрифтер» Александра ОБРАЗА, «Мотор» Сергея КОЧЕРГИНА, «За рамками» Максима КСЁНДЫ и анимационные фильмы «О, Париж!» Александра ШМЫГУНА, «Волшебный горох» Ярославы РУДЕНКО-ШВЕДОВОЙ и «Щедрик» Степана КОВАЛЯ. Первые шесть из них покажут 16 февраля в 11.30 в зале Мариот 1, а полную подборку – на DVD – можно будет получить на украинском стенде. Кроме этого, в рамках работы стенда будет представлен трейлер первого украинского фильма в формате 3D – «Люблю и точка».

Уже традиционно на стенде будет презентован новый «Каталог украинского кино 2010/11». Он содержит информацию как об украинских лентах, которые вышли в 2010 году, так и о тех, что находятся на финальной стадии производства и увидят мир в 2011-м. Также будут представлены материалы украинской киноиндустрии: Одесского кинофестиваля, МКФ «Молодость», студии им. А.Довженко, независимых студий и др.

В пресс-службе фонда напомнили, что в этом году в основном конкурсе Берлинале принимает участие лента Александра МИНДАДЗЕ «В субботу», которая снята в копродукции Украины, Германии и России. Премьерный показ фильма запланирован на 14 февраля. В тот же день состоится традиционная «украинская вечеринка» – принятие-презентация, посвященная украинскому кино.