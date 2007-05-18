Донецкие испортят киевлянам праздник?

Праздничный концерт в День Киева переносится с Майдана Независимости на Бессарабскую площадь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в интервью журналистам начальник Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Светлана ЗОРИНА.

«Мы будем делать концерт на День Киева не на Майдане Независимости, а на Бессарабской площади. Об этом мы узнали только вчера», - сказала она. С.ЗОРИНА объяснила, что это связано с политической ситуацией в стране и, в частности, в Киеве. По ее словам, поскольку меняется место проведения мероприятия, то меняется и его программа.

Начальник управления сообщила, что тендер, объявленный городской администрацией на проведение праздничного концерта в День Киева, не состоялся, поскольку из семи компаний только одна подала полный пакет всех необходимых документов, в частности, предоставила и проекты соглашений с исполнителями, которые должны были бы выступать на праздничном концерте. По правилам тендера, таких компаний должно быть хотя бы три, из которых можно было бы выбрать победителя.

По убеждению С.ЗОРИНОЙ, компании, которые подавали заявки на участие в тендере, не спешили предоставлять соглашения с исполнителями, поскольку стало ясно, что День Киева не будет праздноваться на Майдане Независимости.

«Сейчас мы планируем сделать сцену, на которой мэр будет общаться с киевлянами, и это будет на Бессарабской площади. Сейчас мы планируем сделать короткий концерт ко Дню Киева также на Бессарабской площади. Сценарий есть, но он еще будет изменяться», - сообщила С.ЗОРИНА. По ее информации, стопроцентно в концерте будут принимать участие певцы Владимир ГРИШКО, Наталия БУЧИНСКАЯ.

По словам начальника управления, поскольку точно стало известно о том, что концерт будет на Бессарабской площади, потому и программу концерта только начала корректироваться. «Сейчас мы делаем этот концерт не согласно тендеру, а согласно проекту одного исполнителя...», - сказала она.

С.ЗОРИНА также сообщила, что все другие запланированные ко Дню Киева мероприятия состоятся, но, возможно, будет корректироваться место их проведения.