В пяти районах Киева 5 июня отключат горячую воду

С 5 до 19 июня 2007 года будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Подольском, Оболонском (теплосети от тепломагистралей № 1, 2, 5 СТ-2, жилищные массивы Куреневка, Подол, Петровка и Рыбальский полуостров), Печерском, Голосеевском, Днепровском районах (теплосети от тепломагистралей ТМ - 1, 2, 8 ТЭЦ-5, жилищные массивы Русановка, Березняки, Зверинец, Липки, Черная гора, Печерск). Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго, информирует Киевский портал .

В связи с этим снабжение горячей воды будет прекращено, начиная с 14:00 4 июня – для теплосетей от СТ-2; 18:00 4 июня – для теплосетей от ТЭЦ-5.

Испытательные зоны тепловых сетей размещены в пределах: улиц Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Хрещатицкой, Боричевого Тока, Боричевого спуска, улице Кожумяцкой, Ярославского переулка, улиц Фрунзе, Костянтиновской, Оленивской, площади Фрунзе, Балтийского переулка, улице Валковской, Гаванского переулка, улиц Марка Вовчка, Новокостантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, Московского проспекта (теплосети от СТ-2); улиц Промышленной, Киквидзе, бульвара Дружбы народов, улиц Чешской, Чигорина, Щорса, переулков Лабораторного и Госпитального, бульвара Леси Украинки, улицы Тутовой, переулка Козловского, улиц Круглоуниверситетской, Банной, Лютеранской, Ольгинской, Институтской, Садовой, Михаила Грушевского, Парковой дороги, Крепостного переулка, Кловского спуска, улиц Московской, Кутузова, Арсенальной площади, улицы Январского восстания (теплосети от тепломагистралей №2, 8 ТЭЦ-5); Деревообрабатывающего переулка, Надднепрянского шоссе, бульвара Дружбы народов, улиц Энтузиастов, Березняковской, Днепровской и Русановской набережных (теплосеть от тепломагистрали №1 ТЭЦ-5).

На улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, могут возникнуть повреждения подземных трубопроводов с провалами и выбросами горячей воды на поверхность.

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