Укрнафта и Черноморнефтегаз открыли круглосуточные "горячие линии"

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» и Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» объявили об открытии круглосуточных телефонов «горячей линии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах компаний.

Согласно сообщениям, телефоны «горячей линии» открыты в соответствии с Законом Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объектов Единой газотранспортной системы Украины, бесперебойных и безаварийных поставок газа потребителям и в целях оперативного реагирования на нарушения в работе нефтегазового комплекса, в том числе на аварийные и чрезвычайные ситуации.