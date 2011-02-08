В Донецке состоится митинг против закрытия украинской школы

8 февраля в Донецке в 17.00 начнется митинг-протест учеников и родителей Донецкой общеобразовательной школы с украинским языком обучения № 136 против ее ликвидации.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, митинг состоится возле школы по адресу ул. Багратиона, 9-а.

Заместитель председателя Донецкой областной организации «Просвита» Мария ОЛИЙНЫК считает, что под видом «оптимизации» школ в Донецке власти хотят ликвидировать украинскую школу.

«Все это делается согласно «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание» от 15.10.2010 года за подписью председателя Донецкой областной государственной администрации Анатолия БЛИЗНЮКА», - сказала М.ОЛИЙНЫК.