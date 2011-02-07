Министерство обороны разработало меры безопасности для миротворцев

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ отмечает, что для украинских миротворцев, которые будут направляться в Кот-д’Ивуар, будут предприняты надлежащие меры безопасности.

Об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил, комментируя подписание сегодня Президентом Виктором ЯНУКОВИЧОМ Закона “Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре”, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В соответствие с указанным законом, уточнил министр обороны, к двум транспортным вертолетам, которые уже находятся в Кот-д’Ивуаре, будет дополнительно направлены еще три боевым машины Ми-24 и около 60 человек обслуживающего персонала.

”В соответствии с законом, эти вертолеты отправляются на три месяца, но замечу, что этот срок может продлеваться каждый раз на четыре недели в зависимости от обстоятельств и потребности в их использовании”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

По его словам, необходимость таких решений призвана тем, что “Украина является членом Организации Объединенных Наций, и поэтому, в соответствии с уставом ООН, выполняет поставленные задачи”. “Ведь будучи членом Организации, Украина должна всячески способствовать миру и безопасности”, - подчеркнул министр.

М.ЕЖЕЛЬ отметил, что украинские миротворцы будут выполнять поставленные задачи командованием Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре. “Речь идет, в первую очередь, о поисково-спасательных действиях, поддержке, сопровождении автомобильных колонн с воздуха, ведении наблюдения в интересах ООН и других”, - уточнил он.

Отдельно М.ЕЖЕЛЬ отметил, что “Министерство обороны Украины разработало ряд мер безопасности для наших миротворцев”. “Во-первых, украинские вертолеты будут работать только парами. Во-вторых, предусмотрены и обсуждены все вопросы с командованием Миссии ООН относительно поисково-спасательного, логистического обеспечения, об обеспечении украинцев надежной связью”, - заявил министр, отметив, что, “бесспорно, каждый из миротворцев также будет иметь достойное материальное обеспечение и социальные гарантии”.

”Но самым главным является то, что окончательное решение об использовании украинской техники будет всегда принимать украинский командир. А он, ясное дело, будет всегда придерживаться условий максимального гарантирования безопасности вверенного ему личного состава”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.