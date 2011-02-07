У Попова не планируют поднимать цены на проезд в транспорте

редседатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявил, что пока столичная власть не планирует поднимать цены на проезд в городском пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам.

Так, на вопрос, будет ли в связи с ростом цены на электроэнергию поднят тариф на проезд в городском электротранспорте, председатель КГГА ответил: “Мы посчитали - это на данное время серьезные дополнительные расходы и “Киевпастранса”, и Киевского метрополитена. Но, учитывая ситуацию, которая у нас есть сегодня в других отраслях - в ЖКХ, и, к сожалению, на рынке продуктовых товаров, - то, безусловно, мы сделаем все, чтобы сдержать этот процесс”.

В то же время А.ПОПОВ сообщил, что в бюджете города нет средств на покрытие расходов этих коммунальных предприятий, поэтому все будет зависеть от возможностей “Киевпастранса” и метрополитена.

“Откровенно вам скажу: это будет за счет финансовой, экономической ситуации этих предприятий. Потому что оказать определенную финансовую помощь, а она значительная: по одному предприятию 60 млн., по другому немного меньше, просто объективно у нас таких ресурсов нет. Поэтому, к сожалению, придется этим коллективам брать на себя эти объективные реалии. И таким образом мы обеспечим стабильность. Мы не будем поднимать тарифы в ближайшее время на эти услуги”, - заявил А.ПОПОВ.