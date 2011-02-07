На сколько выросли цены в январе (данные Госкомстата)

Инфляция в Украине в январе 2011 года, по сравнению с декабрем 2010 года, составила 1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в январе 2011 года, по сравнению с январем 2010 года, – 8,2%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 8,6% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 1,3%), в частности, на продукты питания – на 8,5% (к декабрю 2010 г. – на 1,3%), хлеб и хлебопродукты – на 17,5% (1,8%), в том числе на хлеб – на 11,2% (0,6%), макаронные изделия – на 11,2% (0,5%), кондитерские изделия из муки – 11,2% (0,6%), мясо и мясопродукты – на 3,3% (снизились на 0,1%), рыбу и рыбопродукты – на 3,5% (выросли 0,6%), молоко, сыр и яйца – на 8% (снизились на 0,2%), в том числе на молоко – на 11,7%, сыр и творог – на 14,1%, на яйца – снизились на 17,8%, на масло и жиры – цены выросли на 6,7% (выросли на 1%), в том числе на масло сливочное – на 16,3%, масло подсолнечное – на 18,1%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 23,5%.

Цены на фрукты в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 9,2% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 2,9%). На овощи цены выросли на 12,7% (к декабрю 2010 года выросли на 6,6%), в том числе на картофель – на 30,5% (5,6%). Цены на сахар выросли на 7,7% (2,7%), кондитерские изделия сахаристые – на 15,4% (0,7%), безалкогольные напитки – на 5,7% (0,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в январе 2011 г. к январю 2010 г. подорожали на 21,9% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,5%), цены на одежду и обувь выросли на 2% (снизились на 0,1%), в том числе на одежду – на 2,1%, обувь – на 2,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в январе 2011 года к январю 2010 года подорожали на 15% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года – на 1,4%), в том числе квартплата выросла на 4,4% (0,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,3% (0,1%), канализацию – на 7,4% (1,2%), воду – 6,3% (1,2%), цены на электроэнергию в январе не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 11% (5,7%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в январе 2011 г. к январю 2010 года выросли на 1,3% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,2% (0,2%), домашний текстиль – на 3,3% (0,4%), бытовая техника – снизились на 1,1% (выросли на 0,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в январе 2011 г. к январю 2010 года возросла на 5,7% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,4%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 3,3% (0,3%), амбулаторные услуги подорожали на 7,9% (0,3%).

Цены в транспорте в январе 2011 г. к январю 2010 года выросли на 7,3% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 2,4%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1,1% (0,1%), на топливо и масла – на 14,7% (5,4%), транспортные услуги – на 5,2% (0,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 0,2% (0,2%), пассажирский автодорожный транспорт – на 6,2% (1,1%)).

Цены в сфере связи в январе 2011 г. снизились на 8,8% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – не изменились), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 9% (не изменились).

Цены в сфере отдыха и культуры в январе т.г. выросли на 2,9% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в январе т.г. на 2,9% (не изменились), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,4% (1,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,4% (0,8%).

Цены в сфере образования в январе 2011 г. к январю 2010 г. выросли на 10,4% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,3%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 19,4% (1,2%), среднее образование – на 8,8% (не изменились), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (не изменились).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в январе 2011 г. к январю 2010 года выросла на 7,1% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,3%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Показатель инфляции в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.