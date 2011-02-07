В городе Шостка Сумской области с целью экономии бюджетных средств на отопление весенние школьные каникулы планируется перенести на одну неделю.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника горуправления образования Антонину НАЙМИТЕНКО.

По ее словам, если позволят погодные условия, то перенос каникул на одну неделю позволит сэкономить на отоплении около 100 тыс. гривен.

Также расходы будут уменьшены за счет курсов переподготовки для учителей: вместо Сум обучение пройдет в Шостке и в сокращенные сроки.