В Сумах почтили память Анатолия Лупыниса

В Сумах общественной панихидой почтили память украинского политзаключенного, поэта и публициста Анатолия Лупыниса - создателя Украинской Национальной Ассамблеи (УНА-УНСО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации УНА-УНСО, общественная панихида состоялась после литургии в Свято-Воскресенском казацком кафедральном соборе.

Кроме того, в среду, 9 февраля в Сумах состоится также вечер памяти А. Лупыниса.

Справка УНИАН. А.Лупынис родился 21 июля 1937 года в селе Новоалександровка Красноармейского района Донецкой области. В октябре 1956-го за организацию студенческих протестов его приговорили к 6 годам лишения свободы, а в 1957-м к этому сроку добавили еще 5 лет за активное участие в лагерной забастовке. В тюрьме его парализовало. В 1967-м А.Лупынис вышел на свободу.

За выступление возле памятника Т.Шевченко 22 мая 1971 г. его снова арестовали и приговорили к 12 годам лишения свободы. Вышел на свободу в 1983 году.

Он стал создателем ряда патриотических организаций, в том числе и УНА-УНСО. Умер 5 февраля 2000 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.