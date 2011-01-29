Цены на продовольствие растут не потому, что выросли цены на бензин

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что рост цен на топливо не является определяющим фактором роста цен на продовольствие.

Об этом он сообщил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Цены на продовольствие растут вовсе не потому, что у нас выросли цены на бензин, а цены на зерно растут в мире», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, с августа цены на пшеницу в мире выросли в два раза – со 180 до 360 долларов за тонну. Кроме того, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2011 году дефицит зерна составит более 50 млн т.

«Вот почему растут цены. Увеличивается в мире потребление, и Китай растет на 10% в год (по объемам ВВП - УНИАН). Рост ВВП в Китае приводит к росту потребления продовольствия в Китае на 10-12%. Следовательно, создается дефицит продуктов питания», - заявил глава украинского правительства.