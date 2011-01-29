Credit Swiss победил в конкурсе по выпуску евробондов Киева

Лид-менеджером по выпуску евробондов Киева определен банк Credit Swiss, который стал победителем конкурса, проведенного Киевской городской государственной администрацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК.

Он также сказал, что официально объявлены результаты конкурса будут 4 февраля и именно тогда обнародуют условия выпуска евробондов. По словам В.РЕПИКА, информация об этих условиях, которая подлежит публичному обнародованию, будет определена мандатным письмом, которое подпишут КГГА и банк.

Также он не назвал точную сумму, на которую будут выпущены евробонды: “Минимум, на который мы рассчитываем, который нам нужен для потребностей города – это 200 млн. долларов на цели рефинансирования наших евробондов с погашением 15 июля 2011 года”.

В тоже время В.РЕПИК не исключил, что сумма будет больше, чем 200 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, конкурс по определению лид-менеджера был объявлен КГГА 22 ноября. 2010 г.