Одесская ГАИ возмущена взятками по 200 гривен

За попытки дать взятки инспекторам ГАИ решается вопрос о возбуждении уголовных дел относительно двух водителей, остановленных за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Одесского облуправления ГАИ.

«В частности, сотрудниками Овидиопольского райотдела ГАИ был остановлен за превышение скорости движения автомобиль «Митсубиси Л200» под управлением 35-летнего водителя, который пытался дать сотруднику ГАИ с целью уклонения от административного наказания взятку в размере 200 грн.»

На месте правонарушения составлен протокол, денежная купюра достоинством в 200 грн. была изъята.

Такого же размера взятку предложил сотрудникам Ренийского райотдела ГАИ 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» - за несоставление административного протокола за нарушение правил дорожного движения.