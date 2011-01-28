ВАЧИ: в погоне за долгами Нафтогаз не брезгует шантажом

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве и теплоэнергетике должна быть рассмотрена на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинской ассоциации частных инвесторов жилищно-коммунальных услуг (ВАЧИ ЖКУ), переданном агентству УНИАН.

В обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ ассоциация отмечает, что сегодня в Украине происходит «целенаправленное и методичное уничтожение предприятий коммунальной энергетики». «Отсутствие последовательной и экономически обоснованной государственной тарифной политики, отсутствие независимого тарифного регулятора, низкая платежная дисциплина населения загнала предприятия коммунальной теплоэнергетики в тупик», – говорится в обращении.

По данным ВАЧИ ЖКУ, сегодня тарифы на тепло покрывают расходы теплокоммунэнерго лишь на 61%. "Но обещанного МинЖКХ возмещения разницы в тарифах в размере 6,4 млрд. грн. так и не произошло», - отмечают эксперты ассоциации.

По их убеждению, кризисные явления в жилищно-коммунальном хозяйстве и страсти вокруг задолженности ТКЭ за потребленный природный газ в настоящее время настолько разгорелись, что представляют реальную угрозу национальной безопасности государства и жизнеобеспечению граждан Украины. «Настоящая причина нынешнего кризиса в ТКЭ почему-то замалчивается. В погоне за «выбиванием» долгов и публичной «поркой» теплокоммунэнерго НАК «Нафтогаз Украины» не гнушается шантажом: отключением предприятий ТКЭ от энергоснабжения посреди отопительного сезона и при минус 10. Сегодня абсолютно безразлично, что будут мерзнуть жители 12 областных центров – а это миллионы украинцев», - говорится в обращении.

Учитывая изложенное, представители ВАЧИ ЖКУ обращаются к В.ЯНУКОВИЧУ с требованием принять срочные меры по стабилизации ситуации. Иначе, по их убеждению, заложниками отсутствия сбалансированной государственной политики в теплоэнергетике станут миллионы украинцев.

В ассоциации также напомнили, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время недавнего заседания правительства отметил необходимость усиления платежной дисциплины предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

Предприятия коммунальной теплоэнергетики по состоянию на 24 января задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), свыше 3,73 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 43%. Задолженность за 2010-2011 гг. столичной энергокомпании «Киевэнерго» составляет 1,36 млрд. грн.

Накануне ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» поручила отключить от газоснабжения 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики из-за значительной задолженности. Как говорится в сообщении компании, по состоянию на 24 января с начала текущего отопительного сезона «Донецктеплокоммунэнерго» задолжала «Газу Украины» 156 млн. грн. (уровень оплаты - 28%), «Лисичансктеплосеть» - 25 млн. грн. (13%), «Северодонецктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплобеспечение» - 4 млн. грн. (23%), «Днепропетровские тепловые сети» - 100 млн. грн. (39%), «Городские тепловые сети» (Запорожье) - 147 млн. грн. (43%), «Кировоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Крымтеплокоммунэнерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинские тепловые сети» - 1 млн. грн. (10%), «Восточноевропейская теплоэлектро-генерирующая компания «(Луцк) - 17 млн. грн. (30%), «Львовтеплоэнерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (Харьков) - 20 млн. грн. (23%).