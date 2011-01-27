Из-за «стабилизации цен» Украина останется без гречки?

Продажи гречневой крупы в Украине приостановлены.

Как сообщили ИА «АПК-Информ» ряд крупных производителей гречневой крупы, в настоящее время они не реализуют продукцию.

По их словам, основной причиной возникновения подобной ситуации являются меры, применяемые государственными органами для «стабилизации ценовой ситуации на рынке».

«Мы должны отгружать крупу с предприятия не дороже, чем по 13000 грн./тонна, чтобы цены в рознице были не выше 14000 грн./т. Вместе с тем, пока с трудом могу себе представить, как можно выйти на такую цену, если уже сегодня зерно гречихи приходится приобретать, минимум, по 1 1000 – 1 2000 грн./т. При таком раскладе стоимость крупы должна составлять около 18 000 – 19 000 грн./т на условиях франко-склад продавца», - прокомментировал ситуацию представитель одной из компаний-производителей гречневой крупы.

Ряд переработчиков отмечают, что в сложившейся ситуации они в основном заняты прохождением государственных проверок, а о реализации крупы будут думать после стабилизации ситуации.